İlçeye bağlı Yıldızalan köyünde Zekiye Yıldırım'a (83) ait evde yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kastamonu'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.