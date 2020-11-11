Son dakika gündem: Kastamonu'da şehit ailelerinden "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyası - Son Dakika

Son dakika gündem: Kastamonu'da şehit ailelerinden "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyası

11.11.2020 15:37
Son dakika gündem: Kastamonu'da şehit ailelerinden

Son dakika haber: Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi, "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyası başlattı.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi, "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyası başlattı.

Satıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Dağlık Karabağ cephesinde zaferini ilan eden Azerbaycan Ordusu'ndaki askerlere yollanmak üzere Türkiye genelinde kampanya başlattıklarını söyledi.

Karabağ'ın 28 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edildiğini hatırlatan Satıoğlu, "Birleşmiş Milletler kararlarına göre Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen bölgede tüm barışçıl yaklaşımlara ve girişimlere rağmen müzakere masalarında maalesef sonuç alınamamıştır. Azerbaycan, Karabağ'ı kurtarmak için haklı, zorlu ve başarılı bir askeri operasyon yürüterek dün zaferini ilan etti. Bu süreçte 7'den 70'e Türk halkı olarak biz de cepheden gelen haberlere odaklandık. Bir gözümüz cephedeydi, gönlümüzün yarısı hep Azerbaycan'daydı." dedi.

Ermenistan'ın yenildiğini kabul ettiğini vurgulayan Satıoğlu, "Karabağ'da dalgalanacak bayrak, bir daha hiç inmesin inşallah. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir'. Bu duygu ve düşüncelerle mukaddes kutlu mücadeleyi zaferle taçlandıran Azerbaycan'ı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Satıoğlu, mektup kampanyasını bugün başlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Muzaffer Azerbaycan Ordusu'nun askerlerine Türk milletinin duygularını iletmek için bugün itibarıyla, 'Can Azerbaycan'a bir mektubum var' kampanyasını başlatıyoruz. Kampanyamız 15 Aralık Salı günü sona erecektir. Bu sürede derneğimize gönderilecek mektupları başta Karabağ'da mücadele veren birlikler olmak üzere tüm Azerbaycan Ordusu'na ulaştırmaları için Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine teslim edeceğiz. Biz mektupları cephedeki askerlere yollamak üzere kampanyamızı kurgulamıştık, müjdeler olsun ki zafer erken geldi. O yüzden formatımızı güncelledik. Mektuplar artık tüm Azerbaycan ordusuna gidecek. Çocuğundan gencine, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına 81 ilimizden memleketimizin her köşesindeki insanlarımızı kampanyaya davet ediyorum. Mektuplarınızı derneğimize gönderin, Azerbaycan Ordusu'na ulaştıralım. Kardeşlerimizin 28 yılın sonunda gelen sevincine ortak olalım."

Azerbaycan, Kastamonu, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kastamonu'da şehit ailelerinden 'Can Azerbaycan'a bir mektubum var' kampanyası - Son Dakika


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