Son dakika gündem: Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı (2) - Son Dakika

SELZEDELERE SAĞLIK TARAMASI

Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt'ta arama-kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken, UMKE ekipleri de selden etkilenenlere sağlık taraması gerçekleştirdi. Hem ilçe merkezi hem de ilçeye bağlı köylerde selden etkilenenler, sağlık taramasına alınırken, ilaç ve medikal malzeme temini de yapıldı. Bazı kişilere de tedavi uygulandı. İlçeye bağlı İncesu köyündeki halk da bu kapsamda sağlık taramasından geçirildi.