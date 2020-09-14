Son dakika gündem: Kastamonu'da üniversiteli öğrenciler bilim ve teknolojiyle "memleket kazansın" istiyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Kastamonu'da üniversiteli öğrenciler bilim ve teknolojiyle "memleket kazansın" istiyor

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'da Teknokent'te bir araya gelen üniversite öğrencileri, bilim ve teknoloji alanında yeni ürünler ortaya koyabilmek için çalışmalar yürütüyor.

Son dakika gündem: Kastamonu'da üniversiteli öğrenciler bilim ve teknolojiyle

Kastamonu'da Teknokent'te bir araya gelen üniversite öğrencileri, bilim ve teknoloji alanında yeni ürünler ortaya koyabilmek için çalışmalar yürütüyor.

Kentte Aralık 2019'da kurulan Teknokent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında çalışmalarını sürdürmesine yardımcı oluyor.

Çeşitli üniversitelerden 15 öğrenci, Teknokent'e destek veren iş insanı Sadık Kışlı tarafından başlatılan "Kastamonu Üretiyor, Memleket Kazanıyor Projesi" çerçevesinde buluştu.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü'ndeki Teknokent binasında çalışmalarını yürüten öğrenciler, gelecek adına umut veren projeler yapıyor.

Bu çalışmalar kapsamında, Kastamonu Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Recep Furkan Sezer, bulunduğu ortamda havayı temizleyen ozon cihazı yaptı. Sezer, şunları dile getirdi:

"Üniversitelerin kapalı olduğu dönemde buranın bize açık olması nedeniyle kendimizi daha iyi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. İmkanların daha fazla olması nedeniyle burada çalışmaya başladık."

Yazılım Mühendisliği öğrencisi Cemal Demirci ise e-ticarete uygun yerel bir yazılım geliştirdi. Diğer öğrenciler de alanlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

"Teknokent'e çok sayıda proje başvurusu var"

Kastamonu Teknokent AŞ Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tabanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teknoket'te öncelikli hedeflerinin öğrenciler olduğunu söyledi.

Teknokent'te gençlerin iş fikirlerini oluşturma, geliştirme ve bu fikirleri ürüne dönüştürmelerinin sağlandığını anlatan Tabanlıoğlu, "Kastamonu Teknokent için 13 ortak bir araya geldi, 10'u kamu kurum ve kuruluşu, 3'ü de özel sektörden müteşebbis. Yakın bir sürede kurulmasına karşın hem burada faaliyet gösteren firmalar hem de bizim aldığımız çok sayıda proje başvurusu var." diye konuştu.

"Bir girişimci, bir öğrenci iş fikrini en baştan onu ticari bir ürüne dönüştürene kadar Teknokent serüveninden geçmiş olacak." diyen Tabanlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir süreç, en başından en sonuna kadar teknokent onların hep yanında. Yakın zamanda 7 yaş ile 12 yaş arasında çocuklarımıza, burada atölyede sunulan donanımlarla bir şeyler üretmelerini sağlayıp üretim aşısını şimdiden yapmak istiyoruz. Teknokent 7 yaşındaki bir çocuk için de teknokent girişimci adayı, girişimci için de prototipi hazır seri üretime geçmiş satış pazarlama çalışan bir firma için teknokent."

"Teknokentlerimiz Türkiye için çok büyük bir değer"

Teknokent bünyesinde öğrencileri destekleyen iş insanı Sadık Kışlı ise proje kapsamında üretilen ürünlerin maliyetini kendilerinin karşıladığını anlattı.

Kışlı, "Teknoloji ve dijitalleşme anlamında birçok Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında haftada bir toplanıp projelerimizi değerlendiriyoruz. Gençlere elimizden gelen desteği özel sektör olarak vermeye çalışıyoruz. Teknokentlerimiz Türkiye için çok büyük bir değer. Öğrenciler ve özel sektör için çok büyük bir değer." ifadesinde bulundu.

"Gençlerimizin elinden tutalım"

Üretimin önemine dikkati çeken Kışlı, şunları kaydetti:

"Gençlerimize hep birlikte destek verelim. Sayın Selçuk Bayraktar artık teknolojinin ağabeyi olarak bu sektörde biliniyor. Gençler, gidip görmek, fikir edinmek oralarda kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bize yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Gençlere özel sektör olarak Kastamonu Teknokent bünyesinde kurduğumuz bilişim vadisiyle sadece biz destek veriyoruz. Gönül ister ki Kastamonulu iş adamlarımız buraya destek versin. Gençlerimizin elinden tutalım, buradan çok güzel projeler çıkacağına biz inanıyoruz. Burada hep beraber üretelim, destek olalım, hep beraber büyüyelim. Biz Kastamonu'yu dijitalin, teknolojinin beşiği haline getirmek istiyoruz."

ODTÜ Teknokent, Üniversite, Kastamonu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kastamonu'da üniversiteli öğrenciler bilim ve teknolojiyle 'memleket kazansın' istiyor - Son Dakika

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