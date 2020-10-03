Son dakika gündem: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Kent merkezindeki bir evde yapılan aramada uyuşturucu 97 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu etkisi yapan madde ticareti yapmaktan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 00:29 - Kaynak: AA
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