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Son dakika gündem: KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE BALKON DEMİRİYLE HAYATA TUTUNDU - Son Dakika

Son dakika gündem: KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE BALKON DEMİRİYLE HAYATA TUTUNDU

15.08.2021 14:33

Bir son dakika haberine göre KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde şu ana kadar 48 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kayıp ihbarında bulunulan 62 kişiyi arama çalışmaları sürerken, bir taraftan da ilçe merkezinde selin izleri silinmeye çalışılıyor.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde şu ana kadar 48 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kayıp ihbarında bulunulan 62 kişiyi arama çalışmaları sürerken, bir taraftan da ilçe merkezinde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili de soruşturma başlatılırken, bir müteahhit hakkında gözaltı kararı verildi.

Kastamonu'nun 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde sel felaketinin 5'inci gününde arama kurtarma çalışmaları devam etti. Çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte yüzlerce arama kurtarma ekibi, kayıp ihbarı yapılan 62 kişiyi arıyor. Bir taraftan da taşarak sele yol açan Ezine Çayı kenarında bulunan ve yıkılan Ölçer Apartmanı'nda da aramalar devam etti. İş makineleri ile yapılan çalışmalarda enkaz altında kaybolduğu düşünülen vatandaşlara henüz ulaşılmadı. Apartmanda oturanların yakınları çay kenarında acı içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Arama çalışmalarının yanında bir taraftan da ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapılıyor. Çok sayıda aracın hurdaya döndüğü ilçede ağaç ve kütük parçaları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Öte yandan Ezine Çayı üzerinde yıkılan köprülerin yerine geçişlerin sağlanabilmesi için geçici yatay kaydırmalı köprüler kuruldu.

BALKON DEMİRİYLE HAYATA TUTUNDU

İlçede yaşayan Enes Aksoy, çalıştığı marketin sel suları ile tamamen dolması üzerine kendisini dışarıya atıp üst kattaki dairenin demir korkuluklarına tutunarak kurtuldu. Selde Sınarcık Caddesi'nde suyun yüksekliği 5 metreye ulaştı. Cadde üzerinde bulunan dükkanlar sular altında kaldı. Caddenin girişindeki markette çalışan Enes Aksoy, iş yerinin su altında kalmasıyla birlikte kendisini dışarıya atıp marketin üst katındaki pencerenin demir korkuluklarından tutundu. Daha sonra pencerenin camını kırarak eve giren Aksoy, yangın merdiveninden binanın çatısına çıkarak hayata tutundu.

'ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNMÜŞLER'

Enes Aksoy, marketin öne ve arka kısmından suların yükseldiğini söyleyerek "Kendimi malzemelerin üzerine attım. Sular gitgide yükselmeye başladı. Az bir mesafe kaldı. Camlar patladı üzerime. Bir şekilde kendimi dışarıya attım. Balkona tutunmaya çalıştım. Sonra yanda pencerenin demirliklerine tutunduktan sonra yukarı çıktım. Binada kimse yokmuş. Beni kimse içeriye alamadı. O sırada üzerime ağaçlar ve arabalar geliyordu. O sırada bir ağaç buldum kendime. Camı kırdım, bir şekilde içeri girdim. Evin içinde de sular dolmaya başlayınca kendime çıkacak yer aradım. Arka tarafta yangın merdiveni olduğunu fark ettim. Yangın merdiveninden son kata ulaştım. Ben binanın arka tarafına çıktığım esnada ön taraftakiler bana ulaşamayınca seslenmişler. Ses vermeyince öldüğümü düşünmüşler" dedi.

YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA

11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İnebolu Başsavcılığımızca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11.08.2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup, yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa TURAPOĞLU- Nursima ÖZONUR- Kaan ULU- Harun ÖZALP- Celal ATALAY- Oğuzhan DEMİR/ KASTAMONU, (DHA)-

Son dakika gündem: KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE BALKON DEMİRİYLE HAYATA TUTUNDU
Son dakika gündem: KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE BALKON DEMİRİYLE HAYATA TUTUNDU
Son dakika gündem: KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE BALKON DEMİRİYLE HAYATA TUTUNDU
Son dakika gündem: KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE BALKON DEMİRİYLE HAYATA TUTUNDU

Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KASTAMONU'DAKİ SEL FELAKETİNDE BALKON DEMİRİYLE HAYATA TUTUNDU - Son Dakika


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