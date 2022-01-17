Son dakika gündem: Katar Dışişleri Bakanı, BM Suriye Temsilcisi ile Suriye krizini görüştü - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Suriye krizini ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, başkent Doha'yı ziyaret eden BM Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi.

Görüşmede, tüm Suriyelilere insani yardım erişimini kolaylaştırmayı sürdürmenin önemine vurgu yapan ikili, Suriye krizini ve Suriye halkının sıkıntılarını bitirecek bir siyasi çözüme ulaşmanın önemini de konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, dün de Doha'da Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat ile görüşmüştü.