Son dakika gündem: Kavak Kaymakamı Saygılı gaziler ile şehit aileleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla gaziler ve şehit aileleriyle bayramlaştı.

Kaymakam Saygılı, 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Ersan Gürpınar'ın (23) Kavak Kuzalan Mahallesi'ndeki kabrine giderek dua etti.

Daha sonra ilçe merkezi ve kırsalda bulunan şehit aileleri ile gazi ve yakınlarının bayramını kutlayan Saygılı, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehit aileleri bizlere emanet, kamu görevlilerine milletimizin verdiği en kutsal görev. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin her daim yanında olduğumuzun, taleplerinin karşılanmasının önceliklerimizden olduğunun bilinmesini istiyorum. Hepsine şükran borçluyuz, şehitlerimizin mekanları cennet olsun." dedi.

Saygılı'nın gazi ve şehit ailelerine yönelik ziyaretlerine jandarma ve polis görevlileri de eşlik etti.