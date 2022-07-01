Son dakika gündem: KAVGA EDENLERİ AYIRMAK İSTERKEN, KAVGA ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: KAVGA EDENLERİ AYIRMAK İSTERKEN, KAVGA ETTİ

01.07.2022 10:26
Son dakika gündem: KAVGA EDENLERİ AYIRMAK İSTERKEN, KAVGA ETTİ

Son dakika haberine göre ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerin önünde iki grup arasında kavga çıktı.

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerin önünde iki grup arasında kavga çıktı. Denizde yüzerken kavgayı görüp ayırmaya gelen bir kişi de kavgaya dahil oldu. Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde iki kişi ile bir kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma bir anda büyüyüp kavgaya dönüştü. Yumrukların konuştuğu kavgada, sahilde taraflar arasında kovalamaca yaşandı. Kavgaya karışanları ayırmaya gelen bir tatilci de kavgaya müdahil oldu. O sırada sahilde oturan bazı kadınlar ile çocuklar büyük korku yaşadı. Diğer tatilcilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavga anları kameraya yansıdı.

YORUMLAR
500
Ümraniye'de evli çift arasında çıkan tapu kavgası ölümle bitti! Adam, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Ümraniye'de evli çift arasında çıkan tapu kavgası ölümle bitti! Adam, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Bandırma'da önce kaza sonra kavga Bandırma'da önce kaza sonra kavga
Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KAVGA EDENLERİ AYIRMAK İSTERKEN, KAVGA ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
10:05 Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:32:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: KAVGA EDENLERİ AYIRMAK İSTERKEN, KAVGA ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement