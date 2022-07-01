Son dakika gündem: KAVGA EDENLERİ AYIRMAK İSTERKEN, KAVGA ETTİ

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerin önünde iki grup arasında kavga çıktı. Denizde yüzerken kavgayı görüp ayırmaya gelen bir kişi de kavgaya dahil oldu. Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde iki kişi ile bir kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma bir anda büyüyüp kavgaya dönüştü. Yumrukların konuştuğu kavgada, sahilde taraflar arasında kovalamaca yaşandı. Kavgaya karışanları ayırmaya gelen bir tatilci de kavgaya müdahil oldu. O sırada sahilde oturan bazı kadınlar ile çocuklar büyük korku yaşadı. Diğer tatilcilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavga anları kameraya yansıdı.