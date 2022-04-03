Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE DALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE DALDI; O ANLAR KAMERADA

03.04.2022 21:55

Son dakika gündem haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde iftara yakın saatte meydana gelen kazada kavşakta çarpışan iki otomobilden biri savrularak yol kenarındaki özel bir diş kliniğine daldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iftara yakın saatte meydana gelen kazada kavşakta çarpışan iki otomobilden biri savrularak yol kenarındaki özel bir diş kliniğine daldı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Hakan Özcan (40) yönetimindeki 16 BKR 78 plakalı otomobil kavşakta Nuri Karabacak (42) yönetimindeki 16 AIC 703 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Hakan Özcan'a ait otomobil, yol kenarındaki özel diş kliniğine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobillerde ve diş kliniğinde maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE DALDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE DALDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE DALDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE DALDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE DALDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE DALDI; O ANLAR KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE DALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE DALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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