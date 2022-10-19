Son dakika gündem: Kayınpederi ve eşini, polis merkezinden döndüklerinde öldürmüş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde eşi Beyza Sorguç ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı tabanca ateş ederek öldüren Ömer Sorguç, Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

EŞİ VE KAYINPEDERİNİN OTURDUĞU SOKAKTAKİ OTELDE KALMIŞ

Ömer Sorguç'un eşi Beyza ve kayınpederi Şahin Kılıç'ın oturduğu sokakta bulunan bir otelde kaldığı ortaya çıktı. Ömer Sorguç'un giriş ve çıkışlarını takip ettiği eşi ve babasının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nden döndükleri sırada öldürüldüğü öğrenildi.