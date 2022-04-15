Son dakika gündem: Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandı

15.04.2022 12:26
Son dakika gündem: Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandı

Son dakika haberler... Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık H.D.E, maktulün müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında, maktul eşi R.E.E. (33) ile 8 yıl önce kaçarak evlendiklerini, birbirlerini sevdiklerini ve iki çocukları olduğunu söyledi.

Aralarında herhangi bir sorun olmadığını öne süren H.D.E, otobüs şoförlüğü yaptığı için eşini sık sık babasının evine gönderdiğini anlattı.

Olay günü eşinin anne ve babasının da misafirleri olduğunu dile getiren sanık, gece eşinin bebeği emzirdiğini ve ardından pusete koyarak bir anda balkondan atladığını iddia etti.

Onu tutmaya çalıştığını ama yakalayamadığını öne süren H.D.E, aşağı inip suni teneffüs yaptığını, aynı binada oturan sağlık personelinin müdahale etmesini engellediği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını savundu.

Sanık, olay sırasında yatak odasında bulunan kalorifer peteğinin nasıl kırıldığını bilmediğini, balkondaki çamaşır ipinin ise eşi atlarken kopmuş olabileceğini söyledi.

Müşteki avukatı ise intihar gibi yansıtılmaya çalışılan olayın kadın cinayeti olduğunu iddia ederek, maktulün otopsi raporunda yer almayan burun bölgesi ve bacağındaki yaralanmanın tespiti için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini talep etti.

Maktul R.E.E'nin müşteki ağabeyleri de şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021 gecesi 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlanan sanık hakkında dava açılmıştı.

YORUMLAR
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11'inci kattan düşen 2 çocuk annesi Raziye'nin eşi ifade verdi: Çıplaktı, bir anda atladı yetişemedim 11'inci kattan düşen 2 çocuk annesi Raziye'nin eşi ifade verdi: Çıplaktı, bir anda atladı yetişemedim Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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