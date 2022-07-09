Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında kendilerini el, kol ve bacaklarından yaraladı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti.Acıgöl ilçesinde boğanın tekme atması sonucu ağır yaralanan Mehmet Ali İ. (54), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların çoğu müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Acemi kasaplar acil servislik oldu - Son Dakika

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