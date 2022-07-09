Acemi kasaplar acil servislik oldu

NEVŞEHİR'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında kendilerini el, kol ve bacaklarından yaraladı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti.Acıgöl ilçesinde boğanın tekme atması sonucu ağır yaralanan Mehmet Ali İ. (54), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların çoğu müdahalelerinin ardından taburcu edildi.
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