Acemi kasaplar acil servislik oldu - Son Dakika
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Acemi kasaplar acil servislik oldu

09.07.2022 10:22

NEVŞEHİR'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

NEVŞEHİR'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında kendilerini el, kol ve bacaklarından yaraladı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti.Acıgöl ilçesinde boğanın tekme atması sonucu ağır yaralanan Mehmet Ali İ. (54), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların çoğu müdahalelerinin ardından taburcu edildi.


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Acemi kasaplar acil servislere akın etti Acemi kasaplar acil servislere akın etti Acemi kasaplar acil servisleri doldurdu Acemi kasaplar acil servisleri doldurdu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acemi kasaplar acil servislik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acemi kasaplar acil servislik oldu - Son Dakika
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