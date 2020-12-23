Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Melikgazi ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.E.M, M.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika