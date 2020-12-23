Son dakika gündem: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Operasyonda, örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.E.M, M.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Melikgazi ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

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