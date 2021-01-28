Son dakika gündem: Kayseri'de DHMİ eski çalışanına FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Son dakika gündem: Kayseri'de DHMİ eski çalışanına FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası
28.01.2021 13:12
Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) eski çalışanına Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri'de Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) eski çalışanına Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Mehmet S.'nin yanı sıra sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Kendisini savunan Mehmet S., herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, sanık Mehmet S.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
(Mükremin Kaya/İHA)
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