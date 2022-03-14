Son dakika gündem: Kayseri'de itfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kayseri'de itfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

14.03.2022 15:43
Son dakika gündem: Kayseri'de itfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

Son dakika haberi... Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan keçi, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan keçi, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sazak Mahallesi'nde besici Saracettin Koçak, bir keçisinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince yaklaşık 6 saat süren çalışmayla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için verdiği mücadele amatör kameralara da yansıdı.

Son dakika gündem: Kayseri'de itfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı
Son dakika gündem: Kayseri'de itfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

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Yahyalı, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kayseri'de itfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kayseri'de itfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı - Son Dakika
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