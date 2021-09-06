Son dakika gündem: Kayseri'de jandarma ekipleri kırsalda eğitim gören çocukların okul heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yüz yüze eğitime başlayan çocukların sevincine ortak olup onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kırsalda eğitim veren okulları ziyarete ederek çocuklara bayrak, balon ve boyama kitabı dağıttı.

Öğrencilerin okul heyecanına ortak olan ekipler, çocukları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması için uyardı.

Kayseri genelinde 264 okul ve çevresinde jandarma ekipleri çocukların daha güvenli eğitim ortamı sağlama, onların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Güvenli Eğitim Koordinasyon Personeli tarafından okul müdürleri ile görüşme gerçekleştirilirken, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından da öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma konusunda bilgilendirme yaptı.

Ziyaretlerde ekipler, çocuk dergileri, kalem, hikaye ve boyama kitabı gibi hediyeleri çocuklara dağıttı.