Yaklaşık 1,5 saat süren denetimde ekipler, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı" ve "hatalı sollama" gibi ihlalleri yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kayseri 'de jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralamalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarma, helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika

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