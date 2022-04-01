Son dakika gündem: Kayseri'de kendini eve kilitleyen silahlı kişi ikna edildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kayseri'de kendini eve kilitleyen silahlı kişi ikna edildi

01.04.2022 16:16
Son dakika gündem: Kayseri'de kendini eve kilitleyen silahlı kişi ikna edildi

Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve kendisini evlerine kilitleyen silahlı kişi, ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Kayseri'de uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve kendisini evlerine kilitleyen silahlı kişi, ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Merkez Melikgazi ilçesinde O.A. (27), Yeşilyurt Mahallesi Esnaf TOKİ Konutları 13. Blok 1. kattaki evlerinde aile fertlerini dışarı çıkararak kapıyı kilitledi.

Evin içinde tabancayla tavana bir el ateş açan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen O.A, pencereye yaklaşıp silahı başına dayadı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bina çevresinde önlem aldı.

Binbaşı rütbeli jandarma personeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden gelen psikolog tarafından ikna edilen O.A, ambulansla hastaneye götürüldü.

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Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kayseri'de kendini eve kilitleyen silahlı kişi ikna edildi - Son Dakika


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