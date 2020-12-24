Son dakika gündem: Kayseri'de mobilya ve elyaf fabrikasında yangın - Son Dakika

Son dakika gündem: Kayseri'de mobilya ve elyaf fabrikasında yangın
24.12.2020 00:11
Son dakika haberleri: KAYSERİ'de, mobilya ve elyaf üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KAYSERİ'de, mobilya ve elyaf üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 23'üncü Cadde'de bulunan mobilya ve elyaf üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle elyaf deposunda çıkan yangını gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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