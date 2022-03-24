Son dakika gündem: Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede

24.03.2022 09:59
Son dakika gündem: Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede

Son dakika haber... KAYSERİ merkezli 4 ilde 'silahlı organize suç örgütüne' yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 35 kişiden 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 10'u serbest bırakıldı.

KAYSERİ merkezli 4 ilde 'silahlı organize suç örgütüne' yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 35 kişiden 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 10'u serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 mağdurun şikayeti üzerine 'yağma', 'uyuşturucu madde bulundurma', 'silahla tehdit', 'gasp', 'adam öldürmeye teşebbüs', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'uyuşturucu ticareti' ve 'zorla çek-senet tahsilatı' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 gün önce Kayseri merkezli İstanbul, Van ve Yozgat'ta 220 polisin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ev, gazino, otel ve gece kulübünde bulunan 35 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 10 kişi serbest bırakıldı. Diğer 25 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika gündem: Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede
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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede - Son Dakika
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