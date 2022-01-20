Son dakika gündem: Kayseri'de suça sürüklenen çocuklar kayak öğrendi - Son Dakika

Kayseri'de "Doruklarda Bir Gençlik Projesi" kapsamında kayak eğitimini tamamlayan suça sürüklenen çocuklara sertifika verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, suça sürüklenen çocuklara yönelik kayak kursu düzenlediğini söyledi.

Toplam 12 çocuğun kursa katıldığını belirten Akın, yeniden topluma kazandırılması, maddi ve manevi destek sağlanması için hükümlülerle zaman zaman toplantı yapıldığını anlattı.

Gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bunlar bir şekilde suça bulaşmış insanlar. Biz bunlara suçlu, şüpheli, sanık gözüyle bakmıyoruz. Zaten mevzuattaki karşılığı da 'suça sürüklenen çocuk', en doğru deyim bu. Bu çocuklarımızı tekrar topluma kazandırmak için iyileştirme ve eğitim programlarına tabi tutuyoruz. Erciyes bölgesinde de bu sene kayak öğrensinler, topluma yeniden kazanılmaları noktasında bir disiplin elde etsinler istiyoruz. Çünkü insanların yeniden topluma uyum sağlamasında sportif ve eğitim faaliyetlerinin yeri inkar edilemeyecek boyuttadır."

Konuşmanın ardından madalya ve sertifikaları verilen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirildi.