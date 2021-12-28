Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kayseri- Malatya kara yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, yastık kılıfı içerisine gizlenmiş 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise Talas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve araçlarında 2 kilo 515 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız 2 tüfek buldu, 3 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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