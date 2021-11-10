Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Olayla ilgili "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 5, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince merkez Kocasinan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri 'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

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