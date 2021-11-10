Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince merkez Kocasinan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 38,5 gram eroin, 191,70 gram sentetik uyuşturucu ve hassas hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 5, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika