Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Kayseri-Niğde kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Saat 11.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolunun 70'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki kamyonet, yol çalışmasının yapıldığı bölgede kafa kafaya çarpıştı. 1 ÖLÜ, 11 YARALI Kazada 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinden ilk görüntüler:

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