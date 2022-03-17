Son dakika gündem: Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

17.03.2022 10:27
Son dakika gündem: Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 38 EZ 638 plakalı minibüs ile 38 H 3891 ve 38 SC 794 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki bulunan ve başından yaralan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İki yönde de bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kocasinan, Minibüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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