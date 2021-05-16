Son dakika gündem: Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak'taki apartman dairesinde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Talas ilçesinde dün yaşanan olayda 8 kişilik arkadaş grubunun yanına, aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmaya gelmiş, burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi silahla yaralanmıştı.

Olayla ilgili 12 zanlı gözaltına alınmıştı.