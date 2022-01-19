Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilere yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika