Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı

17.12.2020 12:36
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarsı iznine çıkan komandolarımızı taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 asker, Kayseri Üniversitesi tarafından anıldı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarsı iznine çıkan komandolarımızı taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 asker, Kayseri Üniversitesi tarafından anıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa senato üyeleriyle birlikte, saldırının yaşandığı otobüs durağı, şehit komandolar anıtının önüne gelerek, burada şehitlerimiz için dua etti ve basın açıklaması yaptı. Rektör Karamustafa açıklamasında 17 Aralık tarihinin yaşanan hain saldırı nedeniyle hafızalara kara gün olarak kazındığını söyledi. "Olayın acısı halen yüreğimizdedir. Bu hain ve kalleş saldırıyı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" diyen Rektör Karamustafa, açıklamasına şöyle devam etti;

"Bu vatan topraklarında gözü olanlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Türlü oyunlarla ve terör örgütleriyle bu güzel vatanımızı parçalamak, bölmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz güçlü ve kuvvetlidir. Her türlü zorluğu aşacak iradeye de sahiptir. Bu hain saldırının failleri güvenlik güçlerimizin titiz çalışması ile bulundu ve gerekli cezaya çarptırıldılar. Bu ülkeye alçaklık eden satılmış hainler şunu çok iyi bilmelidir ki onlar için bundan farklı bir son olmayacaktır. Son yıllarda sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerine inlerini dar eden kahraman ordumuza, devletimizin bu konudaki kararlığı ile bir tek terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdüreceğine olan inancımız ve desteğimiz tamdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, halkı ve milleti ile güçlü bir devlettir. Bizlerin bir ve beraberliği, çalışma azmimiz, hedeflerimiz ve kararlı duruşumuz devletimizin en büyük gücüdür. Ülkemiz, hemen her alanda kendi adından söz ettiren, yerli ve milli bir misyon ile; büyümeye, gelişmeye ve dünyada lider ülke olma yolunda ilerlemeye ve dünya mazlumlarına kol kanat germeye devam edecektir. Sultan Alparslan'ın 1071'de Anadolu'nun kapılarını bizlere açmasıyla birlikte 949 yıldır sahip olduğumuz bu topraklar, ebediyete kadar da bizim olmaya devam edecektir. Yıllardır bu kutsal vatan topraklarında emelleri olan bölücü mihraklar şunu iyi bilmeli ki! Geçmişte olduğu gibi bugün de tezgahladıkları ve sergiledikleri her türlü oyunu, bu necip millet bozmaya devam edecektir. Aziz Milletimizin sert tokadı sürekli enselerinde olacaktır. Ben bu vesileyle 17 Aralık'ta burada şehit düşen 15 yiğit, kahraman vatan evladını rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Bu millet sizleri, sizlerin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaktır. Hain bombalı saldırıyı ve bu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ise şiddetli kınıyor ve lanetliyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."

Açıklamanın ardından Rektör Karamustafa ve senato üyeleri şehitler anıtına karanfil bıraktı. - KAYSERİ

Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı

Kayseri, Aralık, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi Türk bilim insanları korona ile mücadelede önemli rol oynayacak reaktif oksijen türlerini üretti İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi
Sözcü Kalın'dan Sözcü Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" yorumu yapan Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz         
11:39
Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı         
11:27
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor         
10:54
Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:46
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Koronavirüs nedeniyle bu yıl hindi satışları düştü Koronavirüs nedeniyle bu yıl hindi satışları düştü         
09:43
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 12:41:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei