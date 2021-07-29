Üye Girişi
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM - Son Dakika

Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM

29.07.2021 10:40

Edinilen son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş'ın kullandığı motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ŞİŞLİ'de sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş'ın kullandığı motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yerde yaralı haldeki Demirbaş'ın, bir hafta önce aldığı cep telefonu başında bekleyen kişi tarafından çalındı. Demirbaş, "Bir hafta önce almıştım, sosyal medya için, daha iyi videolar çekebilmek için, para kazanmak için aldım telefonu. Kaza ve cep telefonun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de bir ay önce meydana gelen olayda, bir firmada satış danışmanı olarak çalışan sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş'ın kullandığı motosiklet, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Fenomen kadın, düştü. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinde bulunan bir kişi, yaralı kadının yerde gördüğü cep telefonunu, soğukkanlı bir şekilde cebine koyarak gözlerden kayboldu.

"İNSANLIK AYIBI"

Yaşadığı olayı anlatan Meltem Demirbaş "Motorumla işe gidiyordum, bir tane arabayla çarpıştım ve takla attım, yere düştüm. Bu sırada bütün vatandaşlar başıma toplandı. Bacağım kan içindeydi, vatandaşlar bir tanesi yardıma geliyor, ayağıma tampon yapıyor. Başka bir vatandaş da aynı şekilde koşarak geliyor. Yardım edecek sanıyorum, telefonumu yan tarafımdan alıyor ve arkasına bakmadan gidiyor. O anda hiçbir şey yapamıyorum. Bir hafta önce almıştım, sosyal medya için, daha iyi videolar çekebilmek için, para kazanmak için aldım telefonu ama... Daha jelatini bile üstündeydi. Yepyeni telefondu, 15 bin liraya bana mal oldu. Telefonumu çalan kişi, tamamıyla vicdansızlık yaptı. Ben orada kanlar içerisinde yerde yatıyorum. Vatandaşın biri bacağıma tampon yapıyor. Kan kaybından da orada ölebilirdim. Onun yaptığı telefonu alıp gitmesi tamamıyla vicdansızlık. Ben yerdeyken öle de bilirdim. Orada telefonumu çalıp gitmesi tamamıyla vicdansızlık. Benim aileme bir saat boyunca ulaşamadılar. Ben çok korktum, yakalansın istiyorum yanına kar kalmasın istiyorum" dedi.

KAZA VE TELEFONUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Kaza ve cep telefonun çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, Demirbaş'ın havada takla atarak yere düştüğü ve bir kişinin yaralı haldeki Demirbaş'ın yerdeki cep telefonunu çaldığı görülüyor.

Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM

Otomobil, Medya, Şişli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var 12:10 Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi 11:57 Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada 11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış 11:08 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi 10:54 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı 10:14 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi 10:00 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu 09:13 Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu

Son Dakika Haberleri
12:06 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
11:57 Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi
11:50 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
11:35 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
11:26 Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak
11:21 Mehmet Ceyhan, "Oğlu aşı olmadı" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
11:07 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış
10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor
10:53 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama         
12:18
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek         
12:07
Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi         
11:51
TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı         
11:36
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor         
10:58
Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi         
10:40
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim         
09:10
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 12:29:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement