Son dakika haberi! Kazada ölen 5 aylık hamile kadın toprağa verildi - Son Dakika

DÜZCE'de, kazada yaşamını yitiren 5 aylık hamile olan Asuman Sönmezoğlu (25) toprağa verildi. Cenaze sırasında ayakta duramayan eşi Yunus Emre Sönmezoğlu'nu arkadaşları teselli etti.

Kaza dün akşam saatlerinde, Düzce Beçi Sapağı mevkisinde meydana geldi. Emre Sönmezoğlu (27) yönetimindeki 81 AAG 372 plakalı motosiklet, park halindeki 34 PC 7857 plakalı otomobile çarptı. Devrilen motosikletten yere savrulan Asuman Sönmezoğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan 5 aylık hamile olan Asuman Sönmezoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Asuman Sönmezoğlu'nun cenazesi bugün, Düzce Boğaziçi Beldesi Kurbantepe Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kurbantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Asuman Sönmezoğlu'nun yakınları taziyeleri kabul ederken, eşi Yunus Emre Sönmezoğlu ayakta durmakta zorlandı. Oturduğu yerden dakikalarca tabuta bakan Yunus Emre Sönmezoğlu'nu arkadaşları teselli etti.