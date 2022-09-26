Son dakika haber: KAZADA ÖLEN AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika haber: KAZADA ÖLEN AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

26.09.2022 15:06

Son dakika gündem haberi... MALATYA'da, dün TIR ile çarpışan hafif ticari araçta hayatını hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

MALATYA'da, dün TIR ile çarpışan hafif ticari araçta hayatını hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Güvenlik güçlerinin teknik incelemesi devam ederken, olay sırasında araç hareketliliği olmayan ve fren izi bulunmayan yolda kazanın karşı şeride geçen hafif ticari araç sürücüsünün uyumasından kaynaklanmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya- Kayseri kara yolunda meydana geldi. Fatma Yavuz'un babası vefat edince eşi Tarık, kayınpederi Murat, kayınvalidesi Leyla ile çocukları Batın Kaan ve Beril Su Yavuz ile birlikte Kuşadası'na cenazeye gitti. Cenazenin defnedilmesinin ardından memleketleri Malatya'ya dönen Murat Yavuz (59) yönetimindeki 44 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, sabah erken saatlerde şerit değiştirip karşı yönden gelen Hüseyin D.'nin kullandığı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Murat Yavuz ile yanında bulunan eşi Leyla (58), oğlu Tarık (36), gelini Fatma (34), torunları Batın Kaan (14) ve Beril Su Yavuz (7) yaşamlarını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Yavuz ailesinin 6 ferdi için öğle vakti Konak Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, MHP milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Umut Yalçın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yavuz ailesinin akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından hayatını kaybeden Murat, Leyla, Fatma, Tarık, Batu Kaan ve Beril Su Yavuz, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına katılan yakınları, Yavuz ailesi fertlerinin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Fatma Yavuz'un babasının vefat etmesinden dolayı cenazeye gittiklerini ve dönüş yolunda trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

1250 KİLOMETRE YOL GELDİLER

Kaza sonrası polis ekiplerince başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Kaza yerinde yapılan incelemede yaşamını yitiren Murat Yavuz'un kullandığı hafif ticari aracın Doğanlar mevkisine geldiğinde karşı şeride geçmesi neticesinde Malatya istikametinden Kayseri istikametine seyreden sürücü Hüseyin D. idaresindeki 34 FOK 660 plaka sayılı TIR ile kafa kafaya çarpıştığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin raporunda, Yavuz ailesinin 24 Eylül saat 18.30'da Kuşadası'ndan hareket ettikleri ve 1250 kilometre yol gittikten sonra Malatya'ya 40 kilometre kala 25 Eylül günü saat 08.00 sıralarında kaza yaptıkları, kazanın şerit değiştiren hafif ticari aracın sürücüsünün fren izine rastlanmayan ve boş olan yolda uyumuş olma ihtimalinden kaynaklı olabileceği ve teknik incelemenin sürdüğü vurgulandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Hüseyin D., sorgulamasının ardından savcılık talimatıyla üzere serbest bırakıldı. TIR sürücüsü Hüseyin D.'nin ifadesinde; kendisinin Kayseri yönüne doğru sağ şeritte ilerlerken, karşı yönden hafif ticari aracın geldiğini gördüğünü belirterek, Araç bir anda şerit değiştirdi, ben korna çalarak yol kenarına doğru kaçmaya çalıştım. Benim kaçmama rağmen, araç gelip TIR'ın ön bölümüne çarptı. Yolda herhangi bir araç olmadığı için hafif ticari aracın sollama yapması gibi bir durum da söz konu su değildi. Aracın sürücüsünün uyuduğunu düşünüyorum. Kaza sonrası araçtaki 6 kişinin öldüğünü öğrenince çok üzüldüm dediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Malatya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KAZADA ÖLEN AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI - Son Dakika

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