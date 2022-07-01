Son dakika gündem: Kazada yaralanan polis memuru, yaşamını yitirdi

İZMİR'in Tire ilçesinde trafik kazasında yaralanan polis memuru Turan Arıkan, tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Arıkan, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Tire'de, 24 Haziran'da Ege Efe Durucan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile polis memuru Turan Arıkan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Arıkan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da ambulans helikopterle Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Arıkan, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.Polis memuru Turan Arıkan için bugün ikindide memleketi olan Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hamidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Tire İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ile ailesi ve meslektaşları katıldı. Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek'in kıldırdığı namazın ardından Arıkan'ın cenazesi Karağaaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.