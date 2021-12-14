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Son dakika gündem: Kazakistan Başbakanı Mamin: "Ülke ekonomisi salgın koşullarına başarıyla uyum sağladı" - Son Dakika

Son dakika gündem: Kazakistan Başbakanı Mamin: "Ülke ekonomisi salgın koşullarına başarıyla uyum sağladı"

14.12.2021 14:57
Son dakika gündem: Kazakistan Başbakanı Mamin: "Ülke ekonomisi salgın koşullarına başarıyla uyum sağladı"

Gelen son dakika haberine göre NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülke ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı salgın koşullarına başarıyla uyum sağladığını bildirdi.

NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülke ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı salgın koşullarına başarıyla uyum sağladığını bildirdi.

Mamin, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilerek ülkenin sosyoekonomik ve epidemiyolojik durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kazakistan ekonomisinin bu yılın ocak-kasım döneminde yüzde 3,8 büyüdüğünü belirten Mamin, "Ülke ekonomisi salgın koşullarına başarıyla uyum sağladı." dedi.

Yılın 11 ayında dış ticaret hacminin 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 82 milyar 200 milyon dolara ulaştığını bildiren Mamin, ihracatın ise yüzde 23,5 artarak 49,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Mamin, ülkede epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunu ve Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı kampanyasının devam ettiğini de aktardı.

Togo Cumhuriyeti, Askar Mamin, Kazakistan, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kazakistan Başbakanı Mamin: 'Ülke ekonomisi salgın koşullarına başarıyla uyum sağladı' - Son Dakika


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