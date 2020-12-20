Son dakika gündem: Kazakistan'da yılbaşı öncesi Kovid-19 önlemleri artırıldı - Son Dakika

NUR Kazakistan hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 25 Aralık ile 5 Ocak arasında karantina önlemlerini artırma kararı aldı.

Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Askar Mamin başkanlığında Kovid-19 konusunda toplantı yapıldı. Toplantıda ülke genelinde günlük vaka sayısında yüzde 0,4 artış gözlemlendiği, bu kapsamda söz konusu tarihler arasında ülke genelinde karantina önlemlerinin artırılması kararlaştırıldı.

Karar uyarınca ülkede yılbaşı partileri dahil, eğlence, spor ve halka açık etkinlikler yasaklandı.

Kazakistanda ?i?????lk vaka 13 Mart 2020'de görüldü. Ülkede son 24 saatte 652 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 146 bin 584'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 824 artarak 130 bin 776'ya, ölenlerin sayısı ise 6 artarak 2 bin 186'ya çıktı. ???????

Ülkede 13 bin 622 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.