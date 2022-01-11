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Son dakika gündem: Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınanların sayısı 10 bine yaklaştı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınanların sayısı 10 bine yaklaştı

11.01.2022 12:08
Son dakika gündem: Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınanların sayısı 10 bine yaklaştı

Gelen son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan'daki olaylarda polis tarafından gözaltına alınanların sayısının 9 bin 900'e çıktığı bildirildi.

NUR Kazakistan'daki olaylarda polis tarafından gözaltına alınanların sayısının 9 bin 900'e çıktığı bildirildi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkede yürütülen operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, 11 Ocak itibarıyla polis ülke genelinde 9 bin 900 kişiyi gözaltına aldı.

Son 24 saatte Taraz şehrinde yapılan operasyonda güvenlik güçleri tarafından Makarov ve Toz 25 tabancaları, kurşun geçirmez yelek ve diğer teçhizatlar ele geçirildi.

Öte yandan, iki emniyet görevlisi ile bir istihbaratçının aynı gün ölümü kamuoyunun dikkatini çekti.

Kazinform Ajansında yer alan haberde, Jambıl Eyaleti Emniyet Müdürü Tümgeneral Janat Süleymenov'un ölü bulunduğu belirtildi.

Haberde, Süleymenov'un ölümünün İçişleri Bakanlığı tarafından doğrulandığı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Almatı Emniyet Müdürlüğü de Almalı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tanat Nazaov'un iş yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada da Komitede istihbarat görevlisi Albay Azamat İbrayev'in başkent Nur Sultan'daki evinin bahçesinde ölü bulunduğu bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili ön soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." demişti.

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınanların sayısı 10 bine yaklaştı - Son Dakika


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