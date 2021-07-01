Son dakika gündem: Kazakistan ve Hindistan ortak taktik tatbikat düzenlemeyi planlıyor - Son Dakika

NUR Kazakistan ve Hindistan arasında "Kazİnd 2021" adı altında ortak taktik tatbikatının düzenlenmesine ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Talgat Koybakov ile Hindistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Manoj Mukund Naravane'nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede tarafların, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede ikili koordinasyon eylemlerinin yanı sıra askeri eğitim alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Naravane'nin Kazak mevkidaşını Hindistan'ın savunma sanayi tesislerini yerinde incelemeye davet ettiği aktarılan açıklamada, "Bunun yanı sıra taraflar, Kazİnd 2021 adında gerçekleşecek ortak taktik tatbikatını düzenleme konularını da görüştü." ifadesine yer verildi.