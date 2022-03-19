Son dakika gündem: KAZALARDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VİRAJDA FACİADAN DÖNÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: KAZALARDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VİRAJDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

19.03.2022 10:10

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'nın Seyhan ilçesinde trafik kazalarında son 1 yılda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki keskin virajda kontrolden çıkarak kaldırımdaki durağa çarpan otomobil, takla attı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde trafik kazalarında son 1 yılda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki keskin virajda kontrolden çıkarak kaldırımdaki durağa çarpan otomobil, takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada durakta kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi. Mahalledekiler, virajda önlem alınmasını istedi.

Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nın güney girişinden kuzey istikametine doğru ilerlerken yer alan ilk virajda çok sayıda araç kontrolden çıkarak kazalara neden oldu. Kazalar yüzünden bulvarda son 1 yılda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Aynı virajda son kaza, dün sabah saat 05.45'te meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki durağa çarptıktan sonra takla attı. Otomobilin ismi açıklanmayan sürücüsü, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza sırasında durakta kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi

ÖNLEM ALINMASI LAZIM

Bulvar esnaflarından Abuzer Yıldırım, yağmurlu havalarda virajın daha tehlikeli hale geldiğini anlattı. Yıldırım, 'Son kaza sabahın ilk saatlerinde meydana geldi. Daha yoğun bir saatte olsaydı durakta insanlar olabilirdi ve can kayıpları yaşanabilirdi. Burada önlem alınması lazım. Kazalar bitmiyor' dedi.

YAYALAR DA TEHLİKEDE

Kaza yerinin yakınındaki apartmanda oturan Mert Türkmen (20) ise kaza anında şiddetli bir gürültü nedeniyle uyandığını kaydetti. Virajı alamayınca yayalara çarpan araçlara da şahit olduğunu aktaran Türkmen, 'Buraya trafik ışığı yapılabilir. Yayaların güvenliğini sağlamak için de üstgeçit yapılması düşünülebilir' diye konuştu.

Son dakika gündem: KAZALARDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VİRAJDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika gündem: KAZALARDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VİRAJDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Son dakika gündem: KAZALARDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VİRAJDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KAZALARDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VİRAJDA FACİADAN DÖNÜLDÜ - Son Dakika


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