Son dakika gündem: KazanBelNet'in abone sayısı bin 100'e ulaştı - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi Türkiye'de ilk defa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan (BTK) lisans alarak kurduğu KazanBelNet Şirketi'nin abone sayısı bin 100'e ulaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki internet alt yapısının yetersiz olmasından kaynaklanan şikayetler üzerine, ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için Türkiye'de bir ilkin hayata geçirildiği ifade edildi.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunan Kahramankazan Belediyesi, KazanBelnet Şirketi faaliyete geçeli çok kısa bir süre olmasına rağmen bin 100 abone sayısına ulaştı. KazanBelNet, Kahramankazan'ın ardından, önce Ankara genelinde daha sonra ise tüm Türkiye'de internet erişimi hizmeti vererek büyümeyi hedefliyor.

Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda internet erişimi için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Şirkette görev yapan teknik personeller eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için bir çağrı merkezi de kuruldu. Yazılım ofisini de kuran şirket, kendi orijinal yazılımını hazırladı.

"İnternetsiz nokta bırakmayacağız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşın konfor ve refahı için belediye olarak üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"55 bin nüfuslu, sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. İlçemizde halihazırda 8 bine yakın bireysel internet kullanıcısı mevcut. Ancak alt yapı yetersizliği nedeniyle internet erişimine ulaşamayan yani internet kullanmak için bekleyen çok sayıda vatandaşımız var. Biz de gelen bu talepler doğrultusunda harekete geçerek KazanBelNet'i kurduk. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız, hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. İnternet kullanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı KazanBelNet'e aboneye olmaya davet ediyorum. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz."