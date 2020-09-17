Son dakika gündem: Keban'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Keban Kaymakam Vekili Eyüp Batuhan Ciğerci, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Başçavuş Mehmet Sarıkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ilçedeki cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, Kovid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme ve denetlemede bulundu.

Ciğerci, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması için uyarılarda bulundu.