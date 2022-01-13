Siirt'te "Kene" operasyonu kapsamında, "tefecilik" yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca (KOM) ülke genelinde tefecilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında Siirt'te de 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, senet ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: 'Kene' operasyonu kapsamında Siirt'te 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika