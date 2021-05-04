Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, işçi taşıyan bir aracın geçtiği sırada yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya ile Somali sınırında bulunan Luma bölgesinde işçi taşıyan bir araca bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı.
Bombanın patlaması sonucu hasar gören araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıya uğrayan aracın, Kenya ile Somali sınırındaki bir şantiyede çalışan işçileri taşıdığı ifade edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olaydan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kenya'da işçileri taşıyan araca bombalı saldırı: 2 ölü - Son Dakika