Son dakika gündem: Kerkük'te hapishaneye saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentindeki bir hapishaneye yönelik kimliği tespit edilmeyen silahlı bir grubun saldırı düzenleyeceği ihbarı alan polis gücü harekete geçerek hapishane çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük havaalanı içinde bulunan bir hapishaneye yönelik silahlı saldırı düzenleneceği ihbarı aldıklarını belirtti.

Saldırının kimler tarafından yapılacağı hakkında bilgi edinmediklerini ancak terör örgütü DEAŞ mensuplarına da ihtimal verilmediğini kaydeden Nuri, ihbar üzerine hapishane çevresinde polis tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındığını aktardı.

Nuri, kentin çeşitli bölgelerinde ve ana caddelerde polis gücünün geçici kontrol noktaları kurduğunu ifade etti.