Son dakika gündem: Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına karşı düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Irak Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Nuri, Irak Ulusal Güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 teröristin yakalandığını söyledi.

Iraklı yetkili, söz konusu kişilerin sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiklerini aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.