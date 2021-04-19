Son dakika gündem: Keşan'da, 105 kişiye 319 bin TL 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin genel asayiş denetiminde, aranması olan 7 kişi yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kuralını ihlal eden 105 kişiye toplam 319 bin 500 bin TL ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 12-19 Nisan'da genel asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi, gözaltına alındı. Denetimlerde 10,12 gram bonzai ve 1,62 gram eroin de ele geçirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 105 kişiye ise toplam 319 bin 500 TL ceza uygulandı.