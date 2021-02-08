Son dakika gündem: KİK Genel Sekreteri, Körfez uzlaşısının ardından geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü - Son Dakika

Son dakika gündem: KİK Genel Sekreteri, Körfez uzlaşısının ardından geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

08.02.2021 00:05
Son dakika gündem: KİK Genel Sekreteri, Körfez uzlaşısının ardından geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bir araya geldi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bir araya geldi.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacraf, Körfez ülkeleri arasında 5 Ocak'ta uzlaşıya varılmasının ardından Mısır'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Hacraf ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Sisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve KİK üyesi ülkelerin Kahire'deki büyükelçileriyle görüştü.

Hacraf, Sisi ve Şukri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, KİK'in öncelikleri ve Suudi Arabistan'daki KİK zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda ortak çıkarlara hizmet edilmesi konusunu ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasında ise Sisi'nin görüşmede, Körfez'in güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu vurguladığı belirtildi.

Hacraf, Körfez uzlaşısının ardından çıktığı yurt dışı turunda Mısır'dan önce Ürdün ve Irak'ı ziyaret etmişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Cumhurbaşkanı, Körfez, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KİK Genel Sekreteri, Körfez uzlaşısının ardından geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'li belediye başkanı denetimler sırasında saldırıya uğradı: Tehdit alıyordum Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyeti sonrası oyuncularını tek tek tebrik etti Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak
Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir         
00:01
İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak         
23:13
Nihat Özdemir, derbideki 'küfür' skandalıyla ilgili konuştu: Sorumluları PFDK'ya sevk edeceğiz Nihat Özdemir, derbideki 'küfür' skandalıyla ilgili konuştu: Sorumluları PFDK'ya sevk edeceğiz         
22:53
Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu         
21:35
Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem         
21:01
Yoksul ülkeler için kurulan COVAX'tan aşı tedarik eden Kanada, tepki topladı Yoksul ülkeler için kurulan COVAX'tan aşı tedarik eden Kanada, tepki topladı         
20:55
Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor         
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı         
19:54
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj         
17:24
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu         
17:13
YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü         
15:55
Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı         
13:01
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Balık uğruna 30 metrelik falezlerden ölüme olta attılar Balık uğruna 30 metrelik falezlerden ölüme olta attılar         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 00:32:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: KİK Genel Sekreteri, Körfez uzlaşısının ardından geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei