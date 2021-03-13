CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kentsel dönüşüm ile ortaya çıkan rantın halk için kullanılmasını istiyoruz" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm ile ortaya çıkan rantın bölgede yaşayanların yararına kullanılması için çalıştıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm konusunda öncelikle "Yaşadığımız kentten memnun muyuz?" sorusunun yanıtlanması gerektiğini söyledi.

Kentlerin beton ormanına dönüştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bizler gerçekten üzülüyoruz. Deprem kuşağı var, yapılan binaların büyük kısmı depreme dayanıklı değil." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm kavramını "beton ormanına" değil "yaşanabilir kentlere" dönüşüm olarak hayata geçirdiğini dile getirdi. Her kentin kendi rantını yarattığına işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Rantsız kent olmaz. Rantı yaratan temel unsur da planlamadır. Yol yaparsınız binanın değeri artar, park yaparsınız binanın değeri artar. Dolayısıyla bir planlama kentte rantı ortaya çıkarır. Soru şu, 'Rantı kimin için kullanacağız, rantı bir avuç kişi için mi, yoksa o kentte yaşayan insanlar için mi kullanacağız?' Biz kentsel dönüşüm ile ortaya çıkan rantın halk için kullanılmasını istiyoruz. Bütün amacımız bu çerçeveye dönük. Kuşkusuz kentte başka canlılar da yaşıyor. Onların da o kentlerinde olma hakkı var, ağaçların, kuşların... En çok da bu İzmir'e yakışıyor. Dolayısıyla yaşanabilir kentsel dönüşüm öngörülürken doğayla barışık kent olmasına hepimizin özen göstermesi gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm sırasında dikkate alınması gereken bir diğer konunun da "engelliler için yaşam" olduğunu vurguladı.

Bölgede yaşayanlarla uzlaşma ve halkın iradesini beyan etmesinin de dönüşümün diğer önemli noktaları olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "İnsanları kentin dışına sürmemek gerekiyor. İstanbul'da bunun çok örneklerini gördük. Rantın çok yüksek olduğu yerde insanlar kentin varoşlarına sürüldü ve oraya farklı insanlar getirildi, ranttan onlar yararlandılar. Dolayısıyla eğer rant varsa orada yaşayanlara o hakkı teslim etmek gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşümde vatandaş ve müteahhidin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğine dikkati çekerek CHP'li belediyelerin uyguladığı kentsel dönüşüm modellerinde vatandaşların en çok güvendiği kamu kuruluşu olan belediyeyle muhatap olduğunu vurguladı.

Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası oluşturuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla "Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası" oluşturulduğunu dile getirdi. Yürüttükleri çalışmalarda teorinin yanında uygulamaya dönük somut faaliyetlerde bulunduklarını belirten Akın, "Konunun uzmanı akademisyenlerin, meslek odalarının görüşlerini almakla birlikte doğrudan uygulayıcıların yaşadığı sorunları da eğilmekte, iktidarımızda kentsel dönüşümün yaşanabilir olması için alternatif politikalar hazırlamaktayız." dedi.

Dünyadaki başarılı kentsel dönüşüm örneklerini ele alıp mevzuatın aksayan yönlerini değerlendirdiklerine işaret eden Akın, çalıştayda uygulayıcıların, meslek odalarının görüşlerini alarak sonuç bildirgesi açıklayacaklarını ifade etti. CHP olarak kentsel dönüşümü afet riskine karşı ciddi bir hazırlık niteliğinde olarak gördüklerine vurgu yapan Akın, yerinde ve toplum yararına dönüşüm konusunun olmaz olmaz ilkelerinden olduğunu belirtti. İktidarın kentsel dönüşüm uygulamalarını eleştiren Akın, "Bizim modelimiz yaşanabilir kentsel dönüşüm olarak anılacak." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim depreminde İzmir'deki yapı stokunun büyük bir kısmının dönüştürülmesi gerektiğinin ortaya çıktığını dile getirdi. Bu durumun Türkiye'nin pek çok büyükşehri için de geçerliği olduğuna değinen Soyer, "Dolayısıyla kentsel dönüşümün sadece gecekondu, ruhsatsız ve kaçak yapıların olduğu bölgelerde yapılması kanaatini değiştirmemiz gerekiyor. 30 Ekim depremi sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 sonrasında ruhsat alan veya riskli kabul edilen yapıların dönüşümü için kolaylık sağlayan bir düzenlemeyi, 1 Mart'taki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantımızda, oy birliğiyle geçirdik. Türkiye'ye örnek olacak bu usul ve esaslar sayesinde, depremde evleri hasar gören yurttaşlar, yeni yapacakları konutlarda hak kaybı yaşamayacak." şeklinde konuştu.

İki oturumun gerçekleşeceği çalıştayda açılış konuşmalarının ardından Teoride ve Uygulamada Kentsel Dönüşümü paneline geçildi. İkinci oturumda da Kentsel Dönüşüme Meslek Odalarının Bakışı isimli panelin düzenleneceği öğrenildi.

Çalıştay açılışına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, milletvekilleri de katıldı.