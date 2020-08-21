Son dakika gündem: Kilis'te kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı - Son Dakika

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Suriyeli Altue el-Hassan'ın bulunması için çalışma başlatan Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadının damadı M.E.A'yı gözaltına almıştı. Şüpheli, sorgusunda, kayınvalidesini öldürüp yaşadıkları apartmanın bodrum katına gömdüğünü ve üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti. Ekiplerce söz konusu adreste 19 Ağustos'ta yapılan incelemede Suriyeli kadının cesedi bulunmuştu.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:11

Kaynak: AA

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