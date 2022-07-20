Kepçeye çarpan tırda yangın çıktı - Son Dakika
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Kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

20.07.2022 13:30

Kilis'te kepçeye çarptıktan sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı.

Kilis'te kepçeye çarptıktan sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Alkoç yönetimindeki 68 EN 858 plakalı tır, Kilis- Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde, Mehmet Fatih Can

idaresindeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince tırdaki yangın söndürüldü.

Yaralanan tırın sürücüsü ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı Kilis'te tır iş makinesine çarptı: 1 yaralı Kilis'te tır iş makinesine çarptı: 1 yaralı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepçeye çarpan tırda yangın çıktı - Son Dakika

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