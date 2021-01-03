Son dakika gündem: Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika gündem: Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

03.01.2021 14:57
Son dakika gündem: Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Kilis'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kilis'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Helvacıoğlu Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateşte Kadir Sağlam yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheli C.B, R.Y. ve Ş.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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